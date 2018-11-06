Squalificati, sono cinque i fermati dal giudice sportivo. Nessun viola. L'elenco

Sono ufficiali le decisioni del Giudice Sportivo. Cinque sono i giocatori squalificati dal giudice sportivo dopo l'undicesima giornata del campionato di Serie A, Ecco l'elenco: Nuytinck dell'Udinese, ...

Sono ufficiali le decisioni del Giudice Sportivo. Cinque sono i giocatori squalificati dal giudice sportivo dopo l'undicesima giornata del campionato di Serie A, Ecco l'elenco: Nuytinck dell'Udinese, Stulac del Parma e Tanasijevic del ChievoVerona per cartellino rosso.

Everton Luiz della SPAL e Meitè del Torino invece arrivati a cinque ammonizioni in questo inizio di stagione.

Inoltre, tra le sanzioni comminate alle varie società, ce n'è una che riguarda la Roma, proprio per un episodio avvenuto contro la Fiorentina. La società capitolina è stata multata di 3000 euro "a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa quattro minuti".

Fonte: Fiorentina.it