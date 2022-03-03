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Il Giudice Sportivo multa la Fiorentina di 10 mila euro per alcuni cori contro Dusan Vlahovic

Allegri si era complimentato con i tifosi della Fiorentina per essere stati corretti. Ma al giudice sportivo qualche cosa non è piaciuta...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 marzo 2022 18:42
Il Giudice Sportivo multa la Fiorentina di 10 mila euro per alcuni cori contro Dusan Vlahovic -
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Firenze, stadio A.Franchi, 30.11.2021, Fiorentina-Sampdoria, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo in relazione alla partita tra Fiorentina e Juventus, semifinale di andata di Coppa Italia. "Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio ed al termine della gara, intonato un coro insultante nei confronti di un calciatore della squadra avversaria" si legge nella nota ufficiale. I tifosi viola hanno intonato cori contro Vlahovic, attuale giocatore della Juve passato dalla Fiorentina ai bianconeri nell'ultima sessione di calciomercato. Ulteriori 2.000 euro di ammenda alla società viola e anche alla Juventus "a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa tre minuti l'inizio della gara". Lo riporta il Corriere dello Sport

IL MERAVIGLIOSO GESTO DEI TIFOSI DELLA FIORENTINA PER VENUTI

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