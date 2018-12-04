Squalificati, Vitor Hugo salta Sassuolo. Sette i fermati dal giudice sportivo. La lista  

14^ giornata di Serie A archiviata con la vittoria del Napoli sul campo dell’Atalanta, adesso è già tempo di pensare al prossimo turno. Come di consueto sono arrivate le decisioni del Giudice sportivo...

14^ giornata di Serie A archiviata con la vittoria del Napoli sul campo dell’Atalanta, adesso è già tempo di pensare al prossimo turno. Come di consueto sono arrivate le decisioni del Giudice sportivo, che in vista delle gare in programma da venerdì 7 a domenica 9 Dicembre e valide per la 15^ giornata di campionato, ha fermato sette calciatori. Si tratta di Nicolò Barella del Cagliari, Thiago Cionek della Spal e Romulo del Genoa, espulsi nel corso delle gare disputate rispettivamente contro Frosinone, Empoli e Torino. Squalificati anche Daniel Bessa del Genoa, Arturo Calabresi del Bologna, Vitor Hugo della Fiorentina e Luca Rossettini del Chievo, che hanno ricevuto un’ammonizione essendo già diffidati. Tutti e sette i calciatori sono stati sanzionati con una giornata di stop e dovranno saltare il prossimo turno.

Sanzioni per Napoli e Atalanta

Per quanto riguarda le società, mano pesante nei confronti del Napoli, sanzionato con un’ammenda di 15mila euro a causa del lancio perpetrato dai suoi tifosi, allo stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo, "di diversi bengala e fumogeni verso il settore occupato dai sostenitori avversari". Non soltanto, la società azzurra ha ricevuto ulteriori3mila euro di multa a titolo di responsabilità oggettiva "per avere ingiustificatamente ritardato l’inizio del secondo tempo di circa tre minuti". Ammenda, inoltre, anche per l’Atalanta, sanzionata con 2mila euro a causa del lancio di tre fumogeni effettuato dai suoi tifosi.

Spalletti, ammonizione con diffida

Infine è stato ammonito con diffida anche Luciano Spalletti. L’allenatore dell’Inter, nei minuti finali della gara disputata dai nerazzurri all’Olimpico contro la Roma, era stato allontanato dal campo perché aveva contestato platealmente una decisione dell’arbitro Rocchi uscendo dall’area tecnica: nessuna squalifica però, Spalletti guiderà regolarmente i suoi dalla panchina contro la Juventus.

SkySport