Giudice Sportivo, una giornata di squalifica per Igor. Un turno anche per Spalletti e Allegri

Una giornata di squalifica per Igor dopo la doppia ammonizione rimediata contro il Bologna. La Lega Serie A ha reso noti i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, in merito alle gare della sesta giornata del massimo campionato italiano. Sono sette i calciatori fermati, tutti per un turno.

Società

Ammenda di 5.000,00 euro alle società Cremonese e Juventus

Ammenda di 3.000,00 euro alla società Atalanta

Ammenda di 2.000,00 euro alle società Napoli e Roma

Calciatori espulsi

Squalifica per una gara ed ammenda di 5.000,00 euro

Fazio (Salernitana), Cuadrado (Juventus)

Squalifica per una gara

Akpa Akpro (Empoli), Rafael Leao (Milan), Igor (Fiorentina), Milik (Juventus), Tressoldi (Sassuolo).

Allenatori

Squalifica per due gare

Giampaolo (Sampdoria)

Squalifica per una gara

Allegri (Juventus), Spalletti (Napoli), Baroni (Lecce), Lorieri (vice Spezia)