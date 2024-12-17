Giudice Sportivo: "Stop a Dodo e multa di 10mila euro alla Fiorentina per lancio di un petardo, bengala e seggiolino"
In queste ore si è pronunciato il Giudice Sportivo per la giornata appena trascorsa (16° giornata). A seguito delle decisioni impugnate, sono stati squalificati per un turno: De Sciglio (Empoli), Coco...
In queste ore si è pronunciato il Giudice Sportivo per la giornata appena trascorsa (16° giornata). A seguito delle decisioni impugnate, sono stati squalificati per un turno: De Sciglio (Empoli), Coco (Torino), Dodo (Fiorentina), De Roon (Atalanta), Maldini (Monza). Per la Società gigliata, oltre la squalifica di Dodo (per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato) si deve aggiungere una multa: "ammenda di € 10.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un petardo, un bengala ed un seggiolino nel recinto di giuoco, nonché una lattina di birra in direzione degli operatori dei Vigili del Fuoco senza provocare danni; sanzione attenuata ex art.BIGICA SU KEAN: “L’HO AVUTO CON L’UNDER17 ED ERO CONVINTO CHE SAREBBE VENUTO FUORI. HA TROVATO LA SUA DIMENSIONE”
https://www.labaroviola.com/bigica-su-kean-lho-avuto-con-lunder17-ed-ero-convinto-che-sarebbe-venuto-fuori-ha-trovato-la-sua-dimensione/281279/