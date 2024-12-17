Bigica su Kean: "L'ho avuto con l'Under17 ed ero convinto che sarebbe venuto fuori. Ha trovato la sua dimensione"

L’ex giocatore della Fiorentina e tecnico della Primavera gigliata Emiliano Bigica ha parlato a Il Salotto del Calcio su TVL, ha parlato di tante dinamiche in casa viola toccando molti temi. Bigica al...

L’ex giocatore della Fiorentina e tecnico della Primavera gigliata Emiliano Bigica ha parlato a Il Salotto del Calcio su TVL, ha parlato di tante dinamiche in casa viola toccando molti temi. Bigica allena da 4 anni la Primavera del Sassuolo, e nel turno di campionato scorso ha battuto 2-0 proprio la Fiorentina, scavalcandola in classifica e portandosi in vetta alla graduatoria. Ecco tutte le sue dichiarazioni:

“Palladino ha avuto un inizio di stagione complicato, ma a Firenze arriva un allenatore con capacità ed esperienza. E' stato molto bravo a mettersi in discussione da subito, cambiando modulo e interpreti. La società gli ha messo a disposizione una squadra forte, completa, e Palladino la sta facendo girare bene. De Gea è un portiere di livello internazionale su cui c'è poco da dire, Kean l'ho avuto con l’Under 17 ed ero convinto che prima o poi sarebbe venuto fuori. A Firenze ha trovato la sua dimensione. Sottil ha delle qualità importanti, una di quelle ali vecchio stile. È maturato molto sul piano caratteriale. Lui e Ranieri sono ragazzi che ho avuto 8 anni fa e si vedeva che erano dei predestinati”.

“Col nuovo format del campionato Primavera i ragazzi sono più preparati dal punto di vista mentale e si preparano al "calcio dei grandi". I giocatori che fanno bene nel campionato Primavera, prima o poi riescono a giocare in Serie A o B. Quando un giovane arriva a giocare in un vivaio come quello della Fiorentina si tratta sicuramente di un bravo calciatore, serve stargli vicino e dargli fiducia perchè possa venire fuori come uomo e atleta. A Firenze ci sono dei giocatori in prima squadra che vengono dal settore giovanile, segno che la Fiorentina ha sempre lavorato bene e continua a farlo”.

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