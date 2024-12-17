Holm risponde alle critiche post balletto alla Kean sotto la Curva del Bologna: "Lo facevo già 3 anni fa"

Il 'griddy' di Emil Holm: dalla curva alle polemiche, lo svedese risponde su Instagram

Dopo la vittoria del Bologna contro la Fiorentina, il terzino Emil Holm ha celebrato sotto la curva con un "griddy", balletto che ha suscitato le critiche dei tifosi viola, interpretandola come una provocazione nei confronti di Moise Kean e della sua celebre esultanza. Holm, però, non si è lasciato scalfire e questa mattina ha risposto alle polemiche tramite una Instagram story. Nel video pubblicato, risalente a 3 anni fa, si vede lo svedese eseguire lo stesso balletto dopo un gol in allenamento. A corredo, la didascalia "3 anni fa" e un’emoji eloquente, mettendo a tacere ogni accusa.

Holm prende in giro Kean, imita la sua esultanza sotto la Curva del Bologna. Il video diventa virale

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