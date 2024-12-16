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Holm prende in giro Kean, imita la sua esultanza sotto la Curva del Bologna. Il video diventa virale

Holm come Kean? Si, dopo la partita il terzino destro del Bologna ha festeggiato sbeffeggiando ironicamente il centravanti della Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 dicembre 2024 16:02
Holm prende in giro Kean, imita la sua esultanza sotto la Curva del Bologna. Il video diventa virale -
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La vittoria del Bologna in casa contro la Fiorentina ha mandato al settimo cielo l'ambiente rossoblù, non fa accezione anche anche lo spogliatoio con i calciatori super contenti del risultato finale. Non fa eccezione Holm, il terzino del Bologna dopo il fischio finale ha festeggiato imitando il tipico ballo di Kean che sfoggia quando segna un gol, un modo di prendere in giro l'attaccante della Fiorentina che tanto sta facendo arrabbiare i tifosi viola. Il video è stato pubblicato dallo stesso account social del Bologna.

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