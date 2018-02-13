Il Giudice Sportivo sanziona la Fiorentina, l'ammontare e il motivo dell'ammenda
Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, al 20° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art....
A cura di Redazione Labaroviola
13 febbraio 2018 13:07
Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, al 20° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
È quanto si legge nel referto settimanale del Giudice Sportivo.