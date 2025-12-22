Le decisioni del giudice sportivo: ammenda alla società per lancio di fumogeni, Ranieri squalificato per un turno

La Fiorentina dovrà pagare un'ammenda di 10.000 euro per lancio di fumogeni e petardi, Luca Ranieri dovrà scontare un turno di squalifica

Il giudice sportivo ha reso note le sue decisioni al termine della giornata di Serie A appena conclusasi (anche se le partite delle quattro squadre impegnate nella Supercoppa Italiana verranno recuperate a metà gennaio). Squalificato per un turno Luca Ranieri: il capitano (ex?) della Fiorentina ha rimediato la quinta ammonizione stagionale e sarà quindi costretto a saltare la trasferta di Parma. Terza sanzione, invece, per Nicolussi Caviglia. Una giornata di squalifica anche per il portiere dell'Udinese Okoye, espulso dopo 8' di gioco per un fallo da ultimo uomo.

La Fiorentina paga anche gli episodi accaduti fuori dal rettangolo: è arrivata un'ammenda di 10.000 euro per lancio di petardi e fumogeni. Il momento incriminato corrisponde con l'ingresso sugli spalti della Curva Fiesole (in Ferrovia). Dopo aver disertato per 20', gli ultras viola hanno continuato la loro protesta appena entrati, con cori contro la squadra e un fitto lancio di materiale pirotecnico. Un fumogeno è arrivato fino in campo, colpendo e bruciando una parte della rete di una delle due porte.