Giudice sportivo decide di ignorare i continui cori razzisti contro Terracciano dei tifosi dell'Atalanta

Una decisione inspiegabile quella del giudice sportivo che ha scelto di non voler punire i cori razzisti contro Terracciano

Ecco le decisioni del Giudice Sportivo relative ai quarti di finale di Coppa Italia: niente semifinali per Tonali e Martinez Quarta, multate le eliminate Lazio e Atalanta ma nulla a che vedere con gli insulti razzisti verso Terracciano subiti per tutta la partita, quelli il giudice sportivo ha deciso di ignorarli, la multa per l'Atalanta è solo per via di qualche fumogeno non consentito

SOCIETA'

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi

sostenitori, al 29° del primo tempo, lanciato un fumogeno sul

terreno di giuoco.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. LAZIO a titolo di responsabilità

oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa quattro

minuti l'inizio della gara.

CALCIATORI ESPULSI



SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MARTINEZ QUARTA Lucas (Fiorentina): doppia ammonizione per

comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

RAMOS MARCHI Luiz Filipe (Lazio): per comportamento scorretto

nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).

TONALI Sandro (Milan): per comportamento scorretto nei confronti

di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione). Lo riporta Calciomercato.com

https://www.labaroviola.com/commisso-chiama-terracciano-orgoglioso-di-essere-terrone-come-te/164982/