Giudice sportivo decide di ignorare i continui cori razzisti contro Terracciano dei tifosi dell'Atalanta
Una decisione inspiegabile quella del giudice sportivo che ha scelto di non voler punire i cori razzisti contro Terracciano
Ecco le decisioni del Giudice Sportivo relative ai quarti di finale di Coppa Italia: niente semifinali per Tonali e Martinez Quarta, multate le eliminate Lazio e Atalanta ma nulla a che vedere con gli insulti razzisti verso Terracciano subiti per tutta la partita, quelli il giudice sportivo ha deciso di ignorarli, la multa per l'Atalanta è solo per via di qualche fumogeno non consentito
SOCIETA'
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi
sostenitori, al 29° del primo tempo, lanciato un fumogeno sul
terreno di giuoco.
Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. LAZIO a titolo di responsabilità
oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa quattro
minuti l'inizio della gara.
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
MARTINEZ QUARTA Lucas (Fiorentina): doppia ammonizione per
comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
RAMOS MARCHI Luiz Filipe (Lazio): per comportamento scorretto
nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).
TONALI Sandro (Milan): per comportamento scorretto nei confronti
di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione). Lo riporta Calciomercato.com
https://www.labaroviola.com/commisso-chiama-terracciano-orgoglioso-di-essere-terrone-come-te/164982/