Labaro Viola

"Terrone di mer**" a Terracciano per tutta la gara, Venuti denuncia: "Una vergogna, tu un signore"

Non è stata una partita facile per Pietro Terracciano che ha dovuto subire per tutta la partita gli insulti territoriali dai tifosi dell'Atalanta

A cura di Flavio Ognissanti
10 febbraio 2022 21:23
"Terrone di mer**" a Terracciano per tutta la gara, Venuti denuncia: "Una vergogna, tu un signore" -
News
Fiorentina
Primo Piano
Atalanta
Venuti
Terracciano
Condividi

Firenze, stadio A.Franchi, 05.02.2022, Fiorentina-Lazio, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

"Purtroppo il razzismo esiste anche tra persone della stessa nazionalità. Stasera è stata una vergogna ma TU da signore quale sei non hai reagito e come sai fare meglio hai risposto in campo, vincendogli in faccia. Sei un esempio @pietroterracciano1"

Cosi ha parlato attraverso Instagram Lorenzo Venuti dopo la partita tra Atalanta e Fiorentina dove il portiere viola Pietro Terracciano è stato insultato per tutta la gara con offese come "Terrone di mer**" dai tifosi bergamaschi. Il post di Venuti

L'ATALANTA NON CI STA E SI ATTACCA AL GOL FINALE DI MILENKOVIC

https://www.labaroviola.com/marino-non-ci-sta-contro-la-fiorentina-ci-danno-sempre-rigori-contro-ultimo-gol-era-in-fuorigioco/164835/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok