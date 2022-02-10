"Terrone di mer**" a Terracciano per tutta la gara, Venuti denuncia: "Una vergogna, tu un signore"

Non è stata una partita facile per Pietro Terracciano che ha dovuto subire per tutta la partita gli insulti territoriali dai tifosi dell'Atalanta

"Purtroppo il razzismo esiste anche tra persone della stessa nazionalità. Stasera è stata una vergogna ma TU da signore quale sei non hai reagito e come sai fare meglio hai risposto in campo, vincendogli in faccia. Sei un esempio @pietroterracciano1"

Cosi ha parlato attraverso Instagram Lorenzo Venuti dopo la partita tra Atalanta e Fiorentina dove il portiere viola Pietro Terracciano è stato insultato per tutta la gara con offese come "Terrone di mer**" dai tifosi bergamaschi. Il post di Venuti

L'ATALANTA NON CI STA E SI ATTACCA AL GOL FINALE DI MILENKOVIC

https://www.labaroviola.com/marino-non-ci-sta-contro-la-fiorentina-ci-danno-sempre-rigori-contro-ultimo-gol-era-in-fuorigioco/164835/