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Marino non ci sta: "Contro la Fiorentina ci danno sempre rigori contro. Ultimo gol era in fuorigioco"

Il Direttore Generale dell'Atalanta ha espresso la sua contrarietà agli episodi arbitrali avvenuti oggi contro la Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 febbraio 2022 20:57
Marino non ci sta: "Contro la Fiorentina ci danno sempre rigori contro. Ultimo gol era in fuorigioco" -
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L'arbitro Michael FabbriFirenze, stadio A.Franchi, 21.09.2021, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Ai microfoni dei canali Mediaset ha parlato il DG dell'Atalanta Umberto Marino: "Prendo atto di quello che è successo, faccio i complimenti alla Fiorentina. La viola però contro di noi ha sempre dei rigori, non voglio entrare nel merito. Dispiace per l'ultimo goal, per la dinamica. Se De Roon rimette in gioco Bonaventura non capisco niente di calcio, a 52 anni. Un errore che si verifica troppo spesso, è grave se al 92° valuti male un fuorigioco così. Dispiace perdere l'accesso ad una semifinale per questo episodio".

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