Che impresa della Fiorentina in 10! Milenkovic con il gol al 93' trascina la viola in semifinale

Una Fiorentina di grande cuore vince in casa dell'Atalanta per 2-3 nonostante il rosso di Martinez Quarta, adesso la Juventus o il Sassuolo

Al 5′ pestone di De Roon su Nico Gonzalez in area, l’arbitro va all’OFR e concede il calcio di rigore per la Fiorentina. Al 9′ sul dischetto Piatek spiazza Musso e firma l’1-0. Impeccabile il polacco dal dischetto. Al 20' lampo di Boga, Igor smorza il pallone che finisce nelle mani di Terracciano. Al 27' Musso salva la Dea sul tiro di Nico Gonzalez. Al 30′ l’Atalanta trova l’1-1 con Zappacosta, gran tiro all’incrocio dei pali, Terracciano non può fare niente. La partita torna in parità. Al 46' Boga d'esterno colpisce il palo interno.

Al 53' Biraghi mette dentro, Piatek arriva bene ma il pallone è troppo alto e non riesce ad incornare in porta. Al 56' dribbling folgorante di Boga che sfugge e insacca il pallone alle spalle di Terracciano. 2-1 per l'Atalanta contro la Fiorentina. Al 70’ calcione di Koopmeiners in area a Maleh, l’arbitro non ha dubbi è calcio di rigore. Sul dischetto ancora una volta Piatek, Musso para ma respinge al centro, dove si avventa Piatek per il 2-2. Al 78’ Zappacosta colpisce la traversa. Al 79’ la Fiorentina resta in 10 uomini, espulso per somma di ammonizioni Martinez Quarta per il fallo su Muriel. Al 92’ colpo di testa di Djimsiti che finisce di poco a lato. Al 93’ grandissimo tiro di Milenkovic che si infila all’angolino alla sinistra di Musso. Dopo un lungo controllo al VAR, Fabbri fischia la fine della gara. Finisce 2-3, la Fiorentina vola in semifinale di Coppa Italia.

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