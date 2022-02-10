Italiano esulta: "Avevo detto a Milenkovic di salire perchè in 10 sarebbe stata dura ai supplementari"

Tanta soddisfazione nelle parole di Vincenzo Italiano, che analizza così la fantastica vittoria nel finale contro l'Atalanta. E' semifinale.

Intervistato nell'immediato dopo partita da Sport Mediaset, misterha lasciato trasparire tutta la sua contentezza per la rocambolesca ì (ma meritata) vittoria della sua Fiorentina nel quarto di finale di Coppa Italia contro l'Atalanta di Gasperini. Queste le sue parole:

''E' stata una partita intensa, prima del loro pareggio eravamo in gestione, poi siamo rimasti in 10. Non è mai facile in inferiorità numerica. Prossimo turno con la Juve di Vlahovic? Aspettiamo la loro partita, sono contento di Piatek, si sta allenando bene e sa che deve impegnarsi per entrare nei nostri meccanismi. Stiamo lavorando duramente per depennare questi alti e bassi che ogni tanto abbiamo, oggi bisognava reagire dopo la brutta sconfitta con la Lazio. Non è mai facile vincere a Bergamo, credo che sia chiaro a tutti cosa sia l'Atalanta degli ultimi anni''.

PAGELLE VIOLA, MILENKOVIC FA ESULTARE, DOPPIO PJATEK, NICO GONZALEZ MOLTO BENE

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