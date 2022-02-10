PAGELLE VIOLA, MILENKOVIC FA ESULTARE, DOPPIO PIATEK, NICO GONZALEZ MOLTO BENE
Vince la Fiorentina nonostante l'uomo in meno con un gol all'ultimo secondo di Nikola Milenkovic, le pagelle viola
Queste le pagelle dei giocatori della Fiorentina dopo la gara contro l’Atalanta.
TERRACCIANO: 6.5, incolpevole sul pareggio di Zappacosta. Bravissimo al 77’ sul solito Zappacosta. Incolpevole sul gol di Boga.
ODRIOZOLA: 6.5, al 46’ sventa il probabile tape-in dopo il palo di Boga. Grande prova in fase di spinta.
QUARTA: 5, molle nel contrasto con Boga che trova il gol del vantaggio. Espulso per doppia ammonizione all’80’
IGOR: 6, buona prova contenendo prima Boga poi Muriel subentrato. Buona coesione con Quarta
BIRAGHI: 6, Contiene come può le scorribande bergamasche i gol non passano dal suo lato. Bene
CASTROVILLI: 5, si fa fare tunnel nell’occasione del pareggio bergamasco in modo delittuoso. Non perfetto nel contendere il pallone a Boga che realizza al 56’. È inevitabilmente protagonista in negativo sui due gol. (Dal 58’ BONAVENTURA: 6.5, tanta qualità al servizio della squadra)
TORREIRA: 6.5, chiusura provvidenziale al 91’, qualità e quantità.
MALEH: 6.5, al 70’ conquista in modo intelligente il penalty. Buona gara (Dal 81’ MILENKOVIC: 8, nessuna parola solo applausi).
NICO GONZALEZ: 6.5, conquista il rigore con abilità e al 12’ ci prova a giro. Al 26’ croce e delizia: prima non concretizza il tacco di Piatek poi inventa un sinistro a giro sul secondo palo sventato da Musso. (Dal 58’ SOTTIL: 6.5, ci prova al 65’ termina sul fondo. Da vivacità.
PIATEK: 7, ghiaccio nelle vene trasformando il penalty. Tacco meraviglioso al 26’ per Nico. Al 53’ non riesce a schiacciare la punizione di Biraghi ma non era semplice. Dal dischetto sbaglia ma poi sulla ribattuta non perdona.
SAPONARA: 6, qualità in avanti anche se talvolta tenta il passaggio troppo cervellotico. (Dal 74’ IKONE: 6, scivola al 87’ in un ottimo contropiede. Da vivacità)
ITALIANO: 7, risultato clamoroso, scelte corrette specie quella di Piatek. E adesso mister, non fermiamoci.