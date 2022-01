De Rossi fu multato per aver messo la fascia di Astori. A Bonucci quasi stessa multa per lo schiaffo

Daniele De Rossi, insieme con Alessandro Florenzi, presero 1000 euro di multa “per avere indossato una fascia da capitano non regolamentare, difforme da quella prescritta dalla Lega Serie A” si legge nella nota ufficiale del giudice sportivo del settembre 2018

“La cosa che personalmente mi sta dando fastidio è che sono rimasto solo assieme ai giocatori della Fiorentina. Si è perso tanto tempo a parlare di questa cosa, non c’era bisogno di prendere questo provvedimento. Nel calcio ci sono problemi più importanti”.

Cosi commentò Daniele De Rossi questa stupida ed insensato multa.

Son passati tre anni e mezzo e una multa molto simile è stata data a Leonardo Bonucci, il difensore della Juventus ha aggredito e dato uno schiaffo ad un accompagnatore dell’Inter a bordo campo della sfida di Supercoppa tra le due squadre. Stona come una multa molto simile è stata data per aver commesso due cose opposte. Un’aggressione in mondo visione vale come indossare la fascia in onore di un calciatore morto qualche mese prima. Si, incredibile ma vero è cosi.

La furia di Bonucci meritava una sanzione esemplare, perché adesso, per proteggere la solita Juventus, si è creato un bel precedente. Si può dare uno schiaffo e spingere un dirigente avversario a bordo campo. Se commetti questo errore prendi una misera multa. Buono a sapersi per tutti i calciatori, allenatori e i componenti dei vari staff.

Una brutta figura del giudice sportivo e del nostro calcio. L’ennesima.

Flavio Ognissanti

