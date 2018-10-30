Sono tre gli squalificati in Serie A. Nessun viola. Multato un giocatore della Roma

Il Giudice Sportivo di Serie A ha reso noto l'elenco degli squalificati dopo le gare della decima giornata del campionato italiano:CALCIATORI ESPULSI Una giornata di squalifica:Cristian Romero (Genoa)...

Il Giudice Sportivo di Serie A ha reso noto l'elenco degli squalificati dopo le gare della decima giornata del campionato italiano:

CALCIATORI ESPULSI Una giornata di squalifica:

Cristian Romero (Genoa)

CALCIATORI NON ESPULSI Una giornata di squalifica:

Antonino Barillà (Parma) Pasquale Schiattarella (SPAL)

E' arrivata la delibera del Giudice Sportivo nei confronti di Walter Mazzarri dopo l'espulsione da lui rimediata, domenica, in Torino-Fiorentina. L'allenatore granata è stato squalificato per una giornata e multato con un'ammenda di 5.000 euro per avere, al 29' del primo tempo, entrando sul terreno di

giuoco, contestato in maniera plateale e con atteggiamento aggressivo una decisione arbitrale.

Anche Edin Dzeko, attaccante della Roma (prossimo avversario viola in campionato), è stato punito con un'ammenda di 2.000 euro per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

Fonte: Legaseriea.it