Sono tre gli squalificati in Serie A. Nessun viola. Multato un giocatore della Roma
Il Giudice Sportivo di Serie A ha reso noto l'elenco degli squalificati dopo le gare della decima giornata del campionato italiano:CALCIATORI ESPULSI Una giornata di squalifica:Cristian Romero (Genoa)...
Il Giudice Sportivo di Serie A ha reso noto l'elenco degli squalificati dopo le gare della decima giornata del campionato italiano:
CALCIATORI ESPULSI Una giornata di squalifica:
Cristian Romero (Genoa)
CALCIATORI NON ESPULSI Una giornata di squalifica:
Antonino Barillà (Parma) Pasquale Schiattarella (SPAL)
E' arrivata la delibera del Giudice Sportivo nei confronti di Walter Mazzarri dopo l'espulsione da lui rimediata, domenica, in Torino-Fiorentina. L'allenatore granata è stato squalificato per una giornata e multato con un'ammenda di 5.000 euro per avere, al 29' del primo tempo, entrando sul terreno di
giuoco, contestato in maniera plateale e con atteggiamento aggressivo una decisione arbitrale.
Anche Edin Dzeko, attaccante della Roma (prossimo avversario viola in campionato), è stato punito con un'ammenda di 2.000 euro per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.
Fonte: Legaseriea.it