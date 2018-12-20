Labaro Viola

Cori contro i napoletani. Squalificati 25 giocatori della Juventus under 15. Il comunicato

Aver tutti intonato a gran voce, al rientro negli spogliatoi, “un coro dal contenuto gravemente offensivo nei confronti della squadra avversaria, dei suoi tifosi e della città di Napoli“ è costato una...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 dicembre 2018 17:43
Cori contro i napoletani. Squalificati 25 giocatori della Juventus under 15. Il comunicato -
News
Juventus
Napoli
Giudice Sportivo
Condividi

Aver tutti intonato a gran voce, al rientro negli spogliatoi, “un coro dal contenuto gravemente offensivo nei confronti della squadra avversaria, dei suoi tifosi e della città di Napoli“ è costato una giornata di squalifica a 25 calciatori della squadra Under 15 della Juventus. L’episodio risale allo scorso 11 giugno, al termine della gara Juve-Napoli, valevole quale semifinale della Final Four Scudetto del Campionato Nazionale Under 15. La sanzione è stata inflitta dal Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, presieduto da Cesare Mastrocola. La Juventus dovrà inoltre pagare una ammenda di seimila euro.

Alfredopedullà.com

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok