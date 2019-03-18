Cori contro tifoso morto, ecco cosa rischia la Fiorentina. Nel frattempo...
Domani arriverà la decisione del Giudice Sportivo riguardo gli orribili cori rivolti al tifoso del Cagliari Atzori. Il club gigliato rischia sanzioni, in base al concetto di responsabilità oggettiva....
Domani arriverà la decisione del Giudice Sportivo riguardo gli orribili cori rivolti al tifoso del Cagliari Atzori. Il club gigliato rischia sanzioni, in base al concetto di responsabilità oggettiva. Le sanzioni possono essere varie: si va da un’ammenda, al divieto di trasferta per i propri supporters, fino ad arrivare alla squalifica del campo.
Questo pomeriggio intanto alle 15.30 nella chiesa di Santa Maria degli Angeli a Flumini di Quartu, in provincia di Cagliari, si svolgeranno i funerali di Daniele Atzori alle quali parteciperà una delegazione della società ACF Fiorentina.