La Nazione, accordo vicino Fiorentina-Siviglia per il riscatto di Luis Muriel
La Nazione questa mattina annuncia vicono il riscatto del colombiano Luis Muriel. Il Siviglia e la Fiorentina si incontreranno nei prossimi giorni per ufficializzare l’operazione attorno ai 15 milioni...
A cura di Redazione Labaroviola
09 maggio 2019 09:55
La Nazione questa mattina annuncia vicono il riscatto del colombiano Luis Muriel. Il Siviglia e la Fiorentina si incontreranno nei prossimi giorni per ufficializzare l’operazione attorno ai 15 milioni di euro.