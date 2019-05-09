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La Nazione, accordo vicino Fiorentina-Siviglia per il riscatto di Luis Muriel

La Nazione questa mattina annuncia vicono il riscatto del colombiano Luis Muriel. Il Siviglia e la Fiorentina si incontreranno nei prossimi giorni per ufficializzare l’operazione attorno ai 15 milioni...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 maggio 2019 09:55
La Nazione, accordo vicino Fiorentina-Siviglia per il riscatto di Luis Muriel - Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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La Nazione questa mattina annuncia vicono il riscatto del colombiano Luis Muriel. Il Siviglia e la Fiorentina si incontreranno nei prossimi giorni per ufficializzare l’operazione attorno ai 15 milioni di euro.

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