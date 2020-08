Fiorentina e Torino seguono con molta attenzione, Mergim Vojvoda. L’Atalanta però secondo Tuttosport ora è in vantaggio per il terzino kossovari. I bergamaschi sono quindi in pole per lui, già visionato più volte proprio dal vivo. Lo Standard Liegi attende l’offerta ufficiale. La sua valutazione? 8-10 milioni circa.

IACHINI VUOLE UN BOMBER SPIETATO. BELOTTI, PIATEK, MANDZUKIC E THURAM SONO I NOMI PER L’ATTACCO DELLA FIORENTINA