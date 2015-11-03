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Notizie Vojvoda Fiorentina

Tegola per il Torino: lesione muscolare al polpaccio per Vojvoda. Salterà la Fiorentina

17 gennaio 2025 14:25

Vojvoda teme la Fiorentina: "Con loro è sempre tosta. Dobbiamo essere svegli fino alla fine"

27 dicembre 2023 19:09

Il Torino vince e si porta a -1 dalla Fiorentina. Retrocessione matematica per il Parma

03 maggio 2021 22:57

Tuttosport, Atalanta in pole per Vojvoda. Sul terzino ci sono anche Fiorentina e Torino

09 agosto 2020 12:34

Tuttosport, Fiorentina-Torino, doppia sfida per Fares e Vojvoda. La Spal per l'esterno vuole 10 milioni

01 luglio 2020 12:31

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