Vojvoda teme la Fiorentina: “Con loro è sempre tosta. Dobbiamo essere svegli fino alla fine”

Cento presenze con la maglia del Torino per Mergim Vojvoda, che ne ha parlato ai microfoni di Toro Channel: “È stata una grande emozione: ho sentito orgoglio anche da parte della mia famiglia, non è una cosa facile da raggiungere con un’unica squadra. Ricordo il mio esordio con la Fiorentina nel 2020, purtroppo non c’erano i tifosi perché era il periodo Covid: subentrai e fu una grande emozione”.

Il gol più bello?

“È stato in Coppa Italia, il primo contro il Parma: fu una bella emozione un po’ come all’esordio ed era anche nei giorni vicini al 4 maggio, fu una sorta di dedica per il Grande Torino. Gli assist? Ho fatto un bel passaggio a Lecce per Vlasic e poi un tacco per Schuurs, sono stati degli assist belli da vedere. L’obiettivo è fare più assist e segnare di più, lavoro tanto su questo”.

L’obiettivo?

“L’obiettivo è fare più assist e segnare di più, lavoro tanto su questo. Mi piacerebbe fare cinque gol e 6-7 assist”

Un bilancio del 2023?

“Direi che è andata bene, speravo di fare più gol ma sono comunque soddisfatto. Ho avuto due o tre infortuni, ma sono orgoglioso per le 100 partite e voglio continuare così”

Adesso la sfida alla Fiorentina.

“Con loro è sempre tosta, dobbiamo essere svegli e giocare fino alla fine. Dobbiamo essere forti, sappiamo che in casa loro non è facile. Sarà una gara dura, ma vogliamo i tre punti per il nostro campionato”. Lo riporta TMW.

