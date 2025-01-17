Tegola per il Torino: lesione muscolare al polpaccio per Vojvoda. Salterà la Fiorentina

Brutte notizie per il Torino che perde Mergim Vojvoda in vista della Fiorentina: il laterale infatti si è procurato una lesione muscolare al polpaccio e adesso rischia un mese di stop. Una tegola per...

Brutte notizie per il Torino che perde Mergim Vojvoda in vista della Fiorentina: il laterale infatti si è procurato una lesione muscolare al polpaccio e adesso rischia un mese di stop. Una tegola per il tecnico Paolo Vanoli, in piena emergenza per Firenze: in vista della sfida contro i viola infatti mancheranno anche Linetty e Walukiewicz per squalifica e Ilic per infortunio. Se non altro però Gineitis ha smaltito i problemi fisici che lo avevano frenato nelle ultime settimane e si candida per tornare tra i convocati. A scriverlo è l'Ansa.

CM.COM: “LO SCAMBIO KOUAME-SANABRIA È IN VIA DI DEFINIZIONE, ULTIMI DETTAGLI PRIMA DELLE FIRME”

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