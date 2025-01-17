Cm.com: "Lo scambio Kouame-Sanabria è in via di definizione, ultimi dettagli prima delle firme"

Secondo il portale calciomercato.com Fiorentina e Torino sono al centro di un operazione di mercato, infatti i due club stanno lavorando per limare i dettagli prima di effettuare uno scambio tra i due...

A cura di Redazione Labaroviola 17 gennaio 2025 12:42

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