Cm.com: "Lo scambio Kouame-Sanabria è in via di definizione, ultimi dettagli prima delle firme"
Secondo il portale calciomercato.com Fiorentina e Torino sono al centro di un operazione di mercato, infatti i due club stanno lavorando per limare i dettagli prima di effettuare uno scambio tra i due...
Secondo il portale calciomercato.com Fiorentina e Torino sono al centro di un operazione di mercato, infatti i due club stanno lavorando per limare i dettagli prima di effettuare uno scambio tra i due attaccanti Kouame e Sanabria che potrebbe arrivare dopo la sfida di Domenica a 12:30 al Franchi. Questo è ciò che scrive il noto portale:
"Torino e Fiorentina protagoniste sul mercato prima della sfida di domenica al Franchi, con uno scambio in via di definizione, Kouamè alla corte di Vanoli, Sanabria in quella di Palladino. Ultimi dettagli prima delle firme sui rispettivi contratti."
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