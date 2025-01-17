Pedullà rivela: "Brentford in pole per Kayode della Fiorentina, si lavora per chiudere in prestito"

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha rivelato tramite il proprio profilo X quello che potrebbe essere il futuro di Michael Kayode. Secondo il giornalista infatti il giova...

Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha rivelato tramite il proprio profilo X quello che potrebbe essere il futuro di Michael Kayode. Secondo il giornalista infatti il giovane terzino della Fiorentina sarebbe richiesto in Premier League, su di lui ci sarebbe il Brentford che starebbe lavorando con la Fiorentina per definire l'arrivo di Kayode in prestito e che in questo momento sarebbe la squadra in pole per accaparrarsi il difensore viola.

Kayode che era esploso lo scorso anno complice anche l'infortunio di Dodò quest'anno è finito ai margini ed ha giocato fin qui pochissimo, la Fiorentina in estate aveva rifiutato per lui 20 milioni di euro ed è anche per questo motivo che il ragazzo potrebbe lasciare Firenze in questa sessione di calciomercato

LE PAROLE DI GOSENS

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