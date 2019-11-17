Skysport, Castrovilli probabile titolare con l'Armenia. Duello con Zaniolo. Domani decisione..
Secondo quanto riferito da Sky Sport, oltre a Federico Chiesa i tifosi della Fiorentinadomani sera potrebbero vedere in azione dal 1' in Italia-Armenia anche Gaetano Castrovilli: il centrocampista vio...
A cura di Redazione Labaroviola
18 novembre 2019 00:53
Secondo quanto riferito da Sky Sport, oltre a Federico Chiesa i tifosi della Fiorentinadomani sera potrebbero vedere in azione dal 1' in Italia-Armenia anche Gaetano Castrovilli: il centrocampista viola si gioca un posto nel mezzo con il giallorosso Nicolò Zaniolo. Nelle prossime ore Roberto Mancini scioglierà il nodo.
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