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Skysport, Castrovilli probabile titolare con l'Armenia. Duello con Zaniolo. Domani decisione..

Secondo quanto riferito da Sky Sport, oltre a Federico Chiesa i tifosi della Fiorentinadomani sera potrebbero vedere in azione dal 1' in Italia-Armenia anche Gaetano Castrovilli: il centrocampista vio...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 novembre 2019 00:53
Skysport, Castrovilli probabile titolare con l'Armenia. Duello con Zaniolo. Domani decisione.. -
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Secondo quanto riferito da Sky Sport, oltre a Federico Chiesa i tifosi della Fiorentinadomani sera potrebbero vedere in azione dal 1' in Italia-Armenia anche Gaetano Castrovilli: il centrocampista viola si gioca un posto nel mezzo con il giallorosso Nicolò Zaniolo. Nelle prossime ore Roberto Mancini scioglierà il nodo.

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