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Badelj, il tecnico croato Dalic lo lascia in panchina per 90' nella vittoria sulla Slovacchia..

I vice campioni del mondo strappano un pass per Euro 2020, Ungheria, Galles e Slovacchia si giocheranno il passaggio del turno nella prossima giornata. Vince 3-1 la Croazia grazie alle reti di Vlasic,...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 novembre 2019 12:07
Badelj, il tecnico croato Dalic lo lascia in panchina per 90' nella vittoria sulla Slovacchia.. -
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I vice campioni del mondo strappano un pass per Euro 2020, Ungheria, Galles e Slovacchia si giocheranno il passaggio del turno nella prossima giornata. Vince 3-1 la Croazia grazie alle reti di Vlasic, Petkovic e Perisic. Per il regista viola Milan Badelj 90 minuti in panchina.

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