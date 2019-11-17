Badelj, il tecnico croato Dalic lo lascia in panchina per 90' nella vittoria sulla Slovacchia..
I vice campioni del mondo strappano un pass per Euro 2020, Ungheria, Galles e Slovacchia si giocheranno il passaggio del turno nella prossima giornata. Vince 3-1 la Croazia grazie alle reti di Vlasic,...
A cura di Redazione Labaroviola
17 novembre 2019 12:07
I vice campioni del mondo strappano un pass per Euro 2020, Ungheria, Galles e Slovacchia si giocheranno il passaggio del turno nella prossima giornata. Vince 3-1 la Croazia grazie alle reti di Vlasic, Petkovic e Perisic. Per il regista viola Milan Badelj 90 minuti in panchina.
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