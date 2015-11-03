Notizie Slovacchia Fiorentina

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24 marzo 2024 13:04
Badelj, il tecnico croato Dalic lo lascia in panchina per 90' nella vittoria sulla Slovacchia..
17 novembre 2019 12:07
Biraghi e Hancko come Pasqual e Marcos Alonso, la Fiorentina si ritrova due terzini sinistri forti in rosa
13 ottobre 2018 10:15
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