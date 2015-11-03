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Notizie Slovacchia Fiorentina

Gazzetta: “Prima in Slovacchia, poi venerdì la Fiorentina arriverà a Cagliari, dove farà la rifinitura”

19 agosto 2025 08:06

Bonomi (Slovacchia): "Hancko? Giocatore di livello internazionale, rimpianto per i viola"

08 luglio 2024 22:18

Calzona-Napoli, passo indietro: ora il favorito per la panchina è Italiano. Decisive le prossime settimane

24 marzo 2024 13:04

Badelj, il tecnico croato Dalic lo lascia in panchina per 90' nella vittoria sulla Slovacchia..

17 novembre 2019 12:07

Biraghi e Hancko come Pasqual e Marcos Alonso, la Fiorentina si ritrova due terzini sinistri forti in rosa

13 ottobre 2018 10:15

Hancko: "Voglio diventare titolare ma non è facile perchè c'è Biraghi. I miei compagni mi hanno detto..."

05 ottobre 2018 13:31

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