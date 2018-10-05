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Hancko: "Voglio diventare titolare ma non è facile perchè c'è Biraghi. I miei compagni mi hanno detto..."

David Hancko, terzino della Fiorentina e adesso convocato dalla nazionale slovacca, ha parlato a myhornanitra, queste le sue parole:"Quando quest'estate mi ha chiamato la Fiorentina ho accettato subit...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 ottobre 2018 13:31
Hancko: "Voglio diventare titolare ma non è facile perchè c'è Biraghi. I miei compagni mi hanno detto..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Hancko
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Hancko
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David Hancko, terzino della Fiorentina e adesso convocato dalla nazionale slovacca, ha parlato a myhornanitra, queste le sue parole:

"Quando quest'estate mi ha chiamato la Fiorentina ho accettato subito, senza pensarci. E’ stato tutto molto bello ed è stato emozionante esordire in Serie A. I miei compagni mi hanno fatto i complimenti dopo la mia prima partita. Mi volevano in tanti questa estate ma la Fiorentina si è mossa prima ed è stata quella più convinta. Ora voglio dare il massimo per diventare un titolare anche se con Biraghi non è facile“.

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