Hancko: "Voglio diventare titolare ma non è facile perchè c'è Biraghi. I miei compagni mi hanno detto..."
David Hancko, terzino della Fiorentina e adesso convocato dalla nazionale slovacca, ha parlato a myhornanitra, queste le sue parole:"Quando quest'estate mi ha chiamato la Fiorentina ho accettato subit...
David Hancko, terzino della Fiorentina e adesso convocato dalla nazionale slovacca, ha parlato a myhornanitra, queste le sue parole:
"Quando quest'estate mi ha chiamato la Fiorentina ho accettato subito, senza pensarci. E’ stato tutto molto bello ed è stato emozionante esordire in Serie A. I miei compagni mi hanno fatto i complimenti dopo la mia prima partita. Mi volevano in tanti questa estate ma la Fiorentina si è mossa prima ed è stata quella più convinta. Ora voglio dare il massimo per diventare un titolare anche se con Biraghi non è facile“.