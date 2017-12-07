Euro 2020, a Roma la gara inaugurale. La Uefa svela le tappe del primo torneo itinerante...

La Uefa ha svelato oggi - sul proprio sito - che la prima partita di Euro 2020 si giocherà all'Olimpico di Roma. La nuova formula del torneo, per la prima volta itinerante, sta incuriosendo molti e l'...

A cura di Redazione Labaroviola 07 dicembre 2017 16:45

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