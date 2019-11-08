Ufficiale, prima convocazione in Nazionale per Castrovilli. Chiesa c'è. La lista
Sono stati ufficializzati i convocati di Roberto Mancini per le sfide contro la Bosnia e l'Armenia, valide per le ultime due gare di qualificazione a Euro 2020. Come anticipato, è presente tra i convo...
Sono stati ufficializzati i convocati di Roberto Mancini per le sfide contro la Bosnia e l'Armenia, valide per le ultime due gare di qualificazione a Euro 2020. Come anticipato, è presente tra i convocati il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli.
Ecco la lista dei convocati di Mancini:
Portieri: Gianluigi Donnarumma (Milan), Pierluigi Gollini (Atalanta), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);
Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Cristiano Biraghi (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Andrea Cistana (Brescia), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (Roma), Armando Izzo (Torino), Gianluca Mancini (Roma), Alessio Romagnoli (Milan), Leonardo Spinazzola (Roma);
Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Frello Filho Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Rolando Mandragora (Udinese), Marco Verratti (Paris Saint Germain), Nicolò Zaniolo (Roma);
Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Shangai Shenhua), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Riccardo Orsolini (Bologna).
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