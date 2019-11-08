Ufficiale, prima convocazione in Nazionale per Castrovilli. Chiesa c'è. La lista

Sono stati ufficializzati i convocati di Roberto Mancini per le sfide contro la Bosnia e l'Armenia, valide per le ultime due gare di qualificazione a Euro 2020. Come anticipato, è presente tra i convo...

A cura di Redazione Labaroviola 08 novembre 2019 18:29

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