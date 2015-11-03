Notizie Chiesa Nazionale Fiorentina

La Gazzetta dello Sport: Federico Chiesa rischia di perdere il posto da titolare in azzurro
13 novembre 2019 12:42
Ufficiale, prima convocazione in Nazionale per Castrovilli. Chiesa c'è. La lista
08 novembre 2019 18:29
D'Agostino su Chiesa: "Gestisca meglio le energie. Solo così sarà devastante per 90' minuti"
07 settembre 2019 14:26
Chiesa: "Penso alla Nazionale. Essere accostati a certe squadre è un motivo d'orgoglio e fa molto piacere"
04 giugno 2019 14:14
Tuttosport: Chiesa l'incubo della Polonia, migliore in campo ieri dell'Italia nella vittoria per 0-1
15 ottobre 2018 10:53
Francia-Italia, formazioni ufficiali: Chiesa titolare con Balotelli e Berardi
01 giugno 2018 19:53
L’Italia pareggia a Wembley 1-1. Goal su rigore di Insigne procurato da Chiesa
27 marzo 2018 22:47
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