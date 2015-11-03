Labaro Viola

Notizie Chiesa Nazionale Fiorentina

La Gazzetta dello Sport: Federico Chiesa rischia di perdere il posto da titolare in azzurro

13 novembre 2019 12:42

Ufficiale, prima convocazione in Nazionale per Castrovilli. Chiesa c'è. La lista

08 novembre 2019 18:29

D'Agostino su Chiesa: "Gestisca meglio le energie. Solo così sarà devastante per 90' minuti"

07 settembre 2019 14:26

Chiesa: "Penso alla Nazionale. Essere accostati a certe squadre è un motivo d'orgoglio e fa molto piacere"

04 giugno 2019 14:14

Tuttosport: Chiesa l'incubo della Polonia, migliore in campo ieri dell'Italia nella vittoria per 0-1

15 ottobre 2018 10:53

Francia-Italia, formazioni ufficiali: Chiesa titolare con Balotelli e Berardi

01 giugno 2018 19:53

L’Italia pareggia a Wembley 1-1. Goal su rigore di Insigne procurato da Chiesa

27 marzo 2018 22:47

Corriere Fiorentino, Chiesa incanta in Nazionale. A 20 anni sembra veterano. La Fiorentina si prepara all'assalto sul mercato

01 marzo 2018 08:30

Archivio

Esplora l'archivio di Chiesa Nazionale

Sett. 46 Sett. 45 Sett. 36 Sett. 23
Sett. 42 Sett. 22 Sett. 13 Sett. 9