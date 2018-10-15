Tuttosport: Chiesa l'incubo della Polonia, migliore in campo ieri dell'Italia nella vittoria per 0-1

Come riportato nell'edizione odierna di Tuttosport, ieri Federico Chiesa è stato il migliore in campo degli azzurri poichè il suo voto in pagella è un bel 7.5: "Avvio scoppiettante durante il quale co...

Come riportato nell'edizione odierna di Tuttosport, ieri Federico Chiesa è stato il migliore in campo degli azzurri poichè il suo voto in pagella è un bel 7.5: "Avvio scoppiettante durante il quale confeziona due splendidi assist per Bernardeschi e Insigne. Un pericolo costante anche quando le forze calano nella ripresa". Ed il titolo a lui dedicato recita: Chiesa è l'incubo della Polonia. Niente male per il classe '97 viola che insieme a Biraghi fa volare la Nazionale di Roberto Mancini.