Corriere Fiorentino, Chiesa incanta in Nazionale. A 20 anni sembra veterano. La Fiorentina si prepara all'assalto sul mercato

Sulle pagine odierna de Il Corriere Fiorentino si parla (e come biasimarli) di Federico Chiesa. Il giocatore, convocato assieme a Biraghi e Benassi per lo stage in Nazionale. Di Biagio schiera il nume...

Sulle pagine odierna de Il Corriere Fiorentino si parla (e come biasimarli) di Federico Chiesa. Il giocatore, convocato assieme a Biraghi e Benassi per lo stage in Nazionale. Di Biagio schiera il numero 25 viola sulla fascia sx nel primo tempo nel 4-3-3 e nel secondo tempo lo manda a dx invertendolo con Politano. Il risultato è lo stesso, Chiesa sterza e rientra cercando sempre di calciare o di andare in profondità. A 20 anni "Chiesino" sembra già un veterano. La Fiorentina in estate è pronta a ricevere l'assalto sul mercato delle big. 60 milioni di euro potrebbero far vacillare chiunque ma verrà seriamente presa in considerazione se arriva dall'estero: per le squadre italiche resta incedibile. La Fiorentina si gode inoltre dell'esperienza a Coverciano anche di Benassi e Biraghi, entrambi capitani rispettivamente nel primo e secondo tempo.