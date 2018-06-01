Francia-Italia, formazioni ufficiali: Chiesa titolare con Balotelli e Berardi
Alle ore 21.00 a Nizza, in Francia, andrà di scena la seconda amichevole dell’era Mancini come C.T. della Nazionale italiana. 4-3-3 il modulo scelto con Federico Chiesa alto a sinistra nel tridente of...
A cura di Redazione Labaroviola
01 giugno 2018 19:53
Alle ore 21.00 a Nizza, in Francia, andrà di scena la seconda amichevole dell’era Mancini come C.T. della Nazionale italiana. 4-3-3 il modulo scelto con Federico Chiesa alto a sinistra nel tridente offensivo completato da Balotelli e Berardi. Questi i primi 11: