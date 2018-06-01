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Francia-Italia, formazioni ufficiali: Chiesa titolare con Balotelli e Berardi

Alle ore 21.00 a Nizza, in Francia, andrà di scena la seconda amichevole dell’era Mancini come C.T. della Nazionale italiana. 4-3-3 il modulo scelto con Federico Chiesa alto a sinistra nel tridente of...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 giugno 2018 19:53
Francia-Italia, formazioni ufficiali: Chiesa titolare con Balotelli e Berardi -
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Alle ore 21.00 a Nizza, in Francia, andrà di scena la seconda amichevole dell’era Mancini come C.T. della Nazionale italiana. 4-3-3 il modulo scelto con Federico Chiesa alto a sinistra nel tridente offensivo completato da Balotelli e Berardi. Questi i primi 11:

Francia-Italia, formazioni ufficiali: Chiesa titolare con Balotelli e Berardi

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