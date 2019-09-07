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D'Agostino su Chiesa: "Gestisca meglio le energie. Solo così sarà devastante per 90' minuti"

L'ex mediano dei tempi nei quali allenava la formazione viola Sinisa Mihajlovic, è intervenuto all'emittente Radio Sportiva in merito alla difficile situazione relativa a Federico Chiesa."Deve concent...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 settembre 2019 14:26
D'Agostino su Chiesa: "Gestisca meglio le energie. Solo così sarà devastante per 90' minuti" -
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L'ex mediano dei tempi nei quali allenava la formazione viola Sinisa Mihajlovic, è intervenuto all'emittente Radio Sportiva in merito alla difficile situazione relativa a Federico Chiesa.
"Deve concentrarsi per distribuire le energie psico-fisiche, può e deve diventare un pericolo durante in tutti i 90′. Non deve accontentarsi di accendersi a strappi, ma deve gestirsi per essere efficace sempre".

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