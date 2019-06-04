Chiesa: "Penso alla Nazionale. Essere accostati a certe squadre è un motivo d'orgoglio e fa molto piacere"

Dal ritiro della Nazionale ha parlato ai microfoni dei giornalisti Federico Chiesa: "Penso alla Nazionale italiana, dove voglio aumentare il bottino dei gol, quello che sta succedendo per quanto rigua...

Dal ritiro della Nazionale ha parlato ai microfoni dei giornalisti Federico Chiesa: "Penso alla Nazionale italiana, dove voglio aumentare il bottino dei gol, quello che sta succedendo per quanto riguarda la proprietà l'ho saputo stamattina e il mercato sinceramente non è il momento adatto per parlarne. Ma l’essere accostati a certe squadre è motivo d’orgoglio e mi fa molto piacere".