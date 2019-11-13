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La Gazzetta dello Sport: Federico Chiesa rischia di perdere il posto da titolare in azzurro

Un Chiesa frustrato ed abbattuto ora rischia di perdere anche il posto da titolare in Nazionale.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 novembre 2019 12:42
La Gazzetta dello Sport: Federico Chiesa rischia di perdere il posto da titolare in azzurro -
Rassegna Stampa
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La Gazzetta dello Sport ha parlato oggi anche della crisi degli esterni italiani, tra questi ovviamente c'è Federico Chiesa. Il nostro calciatore ha perso la sicurezza del posto da titolare, avuto 9 volte nelle ultime 10 partite della Nazionale, ma le prestazioni sottotono e la mancanza di goal sta mettendo in crisi Roberto Mancini: ancora zero reti con la maglia della Nazionale A, solo due in campionato con la Fiorentina. E Chiesa sembra non aver vinto il malcontento di inizio stagione, ma anzi appare sempre più frustrato ed abbattuto.

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