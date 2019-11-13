La Gazzetta dello Sport: Federico Chiesa rischia di perdere il posto da titolare in azzurro

Un Chiesa frustrato ed abbattuto ora rischia di perdere anche il posto da titolare in Nazionale.

La Gazzetta dello Sport ha parlato oggi anche della crisi degli esterni italiani, tra questi ovviamente c'è Federico Chiesa. Il nostro calciatore ha perso la sicurezza del posto da titolare, avuto 9 volte nelle ultime 10 partite della Nazionale, ma le prestazioni sottotono e la mancanza di goal sta mettendo in crisi Roberto Mancini: ancora zero reti con la maglia della Nazionale A, solo due in campionato con la Fiorentina. E Chiesa sembra non aver vinto il malcontento di inizio stagione, ma anzi appare sempre più frustrato ed abbattuto.