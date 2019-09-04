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Sky Sport, Chiesa domani titolare contro l'Armenia. Con lui nel tridente anche Belotti..

Sky Sport fa il punto sull'attacco dell'Italia, attesa dalla partita in Armenia di domani sera, valevole per le qualificazioni al prossimo Europeo. Secondo l'emittente satellitare in due su tre sarebb...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 settembre 2019 22:44
Sky Sport, Chiesa domani titolare contro l'Armenia. Con lui nel tridente anche Belotti.. -
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Sky Sport fa il punto sull'attacco dell'Italia, attesa dalla partita in Armenia di domani sera, valevole per le qualificazioni al prossimo Europeo. Secondo l'emittente satellitare in due su tre sarebbero già certi di un posto: Federico Chiesasull'esterno e Andrea Belotti al centro. Il terzo verrà fuori dal ballottaggio tra Stephan El Shaarawy e l'ex viola Federico Bernardeschi.

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