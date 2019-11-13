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Acerbi premia Castro: "È un calciatore molto forte, ha qualità e corsa. Noi in Nazionale sapevamo.."

Il difensore centrale della Lazio ha parlato all'interno della sala stampa di Coverciano. Parlando della rosa azzurra attuale, non ha mancato una descrizione del numero 8 viola. Eccone uno stralcio:Gi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 novembre 2019 14:21
Acerbi premia Castro: "È un calciatore molto forte, ha qualità e corsa. Noi in Nazionale sapevamo.." -
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Il difensore centrale della Lazio ha parlato all'interno della sala stampa di Coverciano. Parlando della rosa azzurra attuale, non ha mancato una descrizione del numero 8 viola. Eccone uno stralcio:
Giovani? Devo complimentarmi con quelli che sono qua per prima cosa, sono tre bravi ragazzi. Castrovilli ormai lo conoscono tutti , è un giocatore molto forte, corre molto con e senza palla, ha qualità ed eravamo sicuro di una chiamata del mister Mancini a breve".

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