I sorteggi di Euro 2020, sorride l'Italia in gruppo con Grecia, Armenia, Liechtenstein e...
GRUPPO A - Inghilterra, Repubblica Ceca, Bulgaria, Montenegro, Kosovo
GRUPPO B - Portogallo, Ucraina, Serbia, Lituania, Lussemburgo
GRUPPO C - Olanda, Germania, Irlanda del Nord, Estonia, Bielorussia
GRUPPO D - Svizzera, Danimarca, Irlanda, Georgia, Gibilterra
GRUPPO E - Croazia, Galles, Slovacchia, Ungheria, Azerbaigian
GRUPPO F - Spagna, Svezia, Norvegia, Romania, Faroer, Malta
GRUPPO G - Polonia, Austria, Israele, Slovenia, Macedonia, Lettonia
GRUPPO H - Francia, Islanda, Turchia, Albania, Moldavia, Andorra
GRUPPO I - Belgio, Russia, Scozia, Cipro, Kazakhstan, San Marino
GRUPPO J - Italia, Bosnia, Finlandia, Grecia, Armenia, Liechtenstein