Mancini: "Valuteremo Castrovilli per il post-Europeo. Chiesa? Momento non facile.."

Nel corso della conferenza stampa di inizio ritiro, il CT Roberto Mancini ha detto la sua anche sui due calciatori della Fiorentina:“Chiesa purtroppo vove un periodo poco felice in campo, ma quando lu...

Nel corso della conferenza stampa di inizio ritiro, il CT Roberto Mancini ha detto la sua anche sui due calciatori della Fiorentina:

“Chiesa purtroppo vove un periodo poco felice in campo, ma quando lui e altri giocatori vengono qui riescono sempre a rasserenarsi. L’importante è che lui giochi, anche qua avrà continuità,poi di certo migliorerà col passare del tempo.. Castrovilli? Lo abbiamo seguito molto così come Cistana e Orsolini: dobbiamo capire quale sia il percorso da attuare per ognuno di loro per il futuro. È un ragazzo interessante, dobbiamo valutarlo oltre l’Europeo per capire cosa può dare un giocatore come lui, anche sacrificando qualcosa subito nell’immediato, per averlo nel futuro anche oltre Euro 2020”.

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