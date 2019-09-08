Euro 2020, Ianis Hagi parte dal 1' in Romania-Malta. Con la "10" del padre..
Un salto di rango per Ianis Hagi, giovanissimo talento, figlio d'arte e - di fatto - speranza del calcio rumeno per il futuro. L'ex Fiorentina infatti quest'oggi parte da titolare nella sfida (ore 18)...
A cura di Redazione Labaroviola
08 settembre 2019 19:42
Un salto di rango per Ianis Hagi, giovanissimo talento, figlio d'arte e - di fatto - speranza del calcio rumeno per il futuro. L'ex Fiorentina infatti quest'oggi parte da titolare nella sfida (ore 18) che vede la sua nazionale ospitare Malta, in cerca di un posto ai prossimi Europei, quelli del 2020.
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