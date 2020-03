Ci sarà o no Euro2020? La sensazione è che sarà per causa di forza maggiore rinviato, in modo da terminare i vari campionati, fermatisi per l’emergenza Coronavirus. E, stando a quanto riferito dal Sunday Telegraph, l’UEFA starebbe considerando l’idea di spostarlo a dicembre.In quell’occasione si fermerebbero le leghe, i calciatori andrebbero in nazionale e per un mese giocherebbero il primo Europeo itinerante.

