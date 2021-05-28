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Padovan critico su Gattuso: "Non sarà mai un grande, la scelta di allenare la Fiorentina lo dimostra"

Padovan esprime le sue perplessità sul nuovo allenatore della Fiorentina a Radio Punto Nuovo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 maggio 2021 15:39
Padovan critico su Gattuso: "Non sarà mai un grande, la scelta di allenare la Fiorentina lo dimostra" -
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Spezia Calcio vs Ssc Napoli

Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, l'opinionista di Sky Giancarlo Padovan ha detto la sua in merito al passaggio di Gattuso alla Fiorentina dopo l'esperienza a Napoli. Le sue parole:

"Se il Napoli avesse battuto il Verona Gattuso sarebbe finito sulla panchina della Juventus. Credevo che potesse vincere facilmente, ma sia i giocatori che Gattuso sono finiti nel panico. Non credo che Rino possa diventare un grande allenatore, la scelta di allenare la Fiorentina lo dimostra, essendo una realtà inferiore a quella di Napoli".

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