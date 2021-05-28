Padovan critico su Gattuso: "Non sarà mai un grande, la scelta di allenare la Fiorentina lo dimostra"

Padovan esprime le sue perplessità sul nuovo allenatore della Fiorentina a Radio Punto Nuovo

Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, l'opinionista di Sky Giancarlo Padovan ha detto la sua in merito al passaggio di Gattuso alla Fiorentina dopo l'esperienza a Napoli. Le sue parole:

"Se il Napoli avesse battuto il Verona Gattuso sarebbe finito sulla panchina della Juventus. Credevo che potesse vincere facilmente, ma sia i giocatori che Gattuso sono finiti nel panico. Non credo che Rino possa diventare un grande allenatore, la scelta di allenare la Fiorentina lo dimostra, essendo una realtà inferiore a quella di Napoli".

LEGGI ANCHE: TORINO UFFICIALIZZA L'ARRIVO DI IVAN JURIC

https://www.labaroviola.com/il-torino-ufficializza-il-nuovo-allenatore-e-ivan-juric-fu-accostato-anche-alla-fiorentina/141424/