Oliveira sul mercato: "La società non perda questa occasione. La Fiorentina può rimanere in alto in classifica"

La Fiorentina è una squadra che sta facendo un calcio veramente importante

Luis Oliveira ha parlato ai microfoni di Radio Bruno per dire la sua sul momento della Fiorentina a poche ore dal match contro il Cagliari. Ecco le sue dichiarazioni:

L'episodio di Bove e la partita con l'Empoli? E' stata una settimana davvero brutta. Si è visto subito nella partita con l'Empoli che molti ragazzi della Fiorentina non avevano la testa ed è normale. Adesso devono continuare a lavorare come stavano facendo anche se non sarà facile. Non mi è mai capitata una situazione così in spogliatoio. Non è facile digerire quello che dovrà digerire ora la Fiorentina.

Domani contro il Cagliari? La Fiorentina deve cercare di non perdere il contatto con le altre squadre. Ha un'occasione importante anche se non sarà facile battere il Cagliari.

Rimanere alta in classifica? Credo che ce la possa fare. Penso sia un'occasione che la società non deve perdere, i giocatori stanno facendo bene e la Fiorentina può migliorare ancora di più.

Il Cagliari? Credo che il Cagliari deve continuare come le ultime partite perchè il campionato è ancora lunghissimo.

Lo stadio domani sarà esaurito? Anche quando ero lì nei momenti brutti loro erano lì a sostenerci. In questo momento i tifosi della Fiorentina sono contenti e spingeranno come sempre per continuare a mantenere questi risultati."

LE PAROLE DI MISTER RAFFAELE PALLADINO

https://www.labaroviola.com/palladino-bove-sta-bene-ci-segue-gud-carico-e-recuperato-pongracic-out-per-un-colpo-alla-coscia/279876/