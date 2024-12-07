Palladino: "Bove sta bene, ci segue. Gud carico, è recuperato. Pongracic out per un colpo alla coscia"

Le parole del tecnico della Fiorentina alla vigilia della gara contro il Cagliari: "Siamo concentrati per domani

Raffaele Palladino ha parlato alla vigilia della gara contro il Cagliari sui canali ufficiali della Fiorentina. Queste le parole del tecnico viola:

"La squadra è concentrata sulla partita di domani: vogliamo fare un'ottima prestazione contro il Cagliari e portare punti a casa per riscattarci dall'eliminazione in Coppa. È stata una settimana difficile, ma la cosa importante è sapere che Edo sta bene, ci guarda e fa il tifo per noi.

Dobbiamo mantenere alta la concentrazione per tutti i 90 minuti: contro l’Empoli alcune piccole disattenzioni ci sono costate caro, e non possiamo permetterci di ripetere quegli errori in campionato. Affrontiamo una squadra in salute, che sfrutterà ogni nostro minimo errore. Sarà fondamentale restare lucidi e concentrati.

La rosa è pronta a gestire gli impegni di dicembre? Assolutamente sì. La squadra sta bene e si allena con grande intensità. Abbiamo la fortuna di avere una rosa ampia, costruita per affrontare sia il campionato che le competizioni di Coppa. Questa settimana sono particolarmente soddisfatto: abbiamo recuperato Gudmundsson, che è molto carico e si sta allenando intensamente, e anche Richardson è tornato al 100%. L’unico assente domani sarà Pongracic, a causa di un colpo alla coscia.

Il Cagliari? È una squadra in salute, che ha giocato ad alto livello contro il Milan, pareggiato con il Genoa e vinto contro il Verona. Questo gli ha dato grande morale. Sono una delle squadre più in forma fisicamente in Serie A: giocatori veloci, bravi nelle ripartenze, solidi in difesa e capaci di sfruttare le transizioni. Sappiamo che sarà una partita complicata, ma abbiamo lavorato bene e siamo pronti, carichi e motivati. Vogliamo tornare alla vittoria.

I nostri tifosi sempre stati fantastici con noi. Hanno organizzato la motorinata fino a Empoli, ci hanno seguito a San Gallo un giovedì sera e ci sostengono con grande amore. Amano questa maglia e questi colori. Noi ci sentiamo parte di una grande famiglia, come se fossero i nostri fratelli. Sappiamo che continueranno a starci vicini, e per questo possiamo solo ringraziarli".

Dal Viola Park, Radio Bruno: “Nessuna novità di formazione per il Cagliari. Si attende il recupero di Gud”

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