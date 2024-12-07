Dal Viola Park, Radio Bruno: "Nessuna novità di formazione per il Cagliari. Si attende il recupero di Gud"

Fiorentina pronta per il Cagliari: verso la conferma della solita formazione, De Gea torna in porta, con Adli a centrocampo

La Fiorentina si prepara al match contro il Cagliari con pochi cambiamenti rispetto alla formazione precedente. De Gea torna in porta e Adli a centrocampo, mentre difesa e attacco restano invariati, con Sottil a sinistra e Colpani a destra. Palladino conferma il modulo 4-2-3-1, rimandando eventuali esperimenti tattici al pieno recupero di Gudmundsson. La squadra è al completo e pronta a schierare i titolari al Franchi, come riportato da Radio Bruno.

Kean occhio alle provocazioni di Mina, l’ex difensore viola cerca sempre di far impazzire l’avversario

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